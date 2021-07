TMW – Joao Mario, addio all’Inter e firma con il Benfica: i dettagli del contratto

Come vi abbiamo riportato, Joao Mario non è più un giocatore dell'Inter: ora il portoghese è libero di firmare con il Benfica

Come vi abbiamo riportato, Joao Mario non è più un giocatore dell'Inter. L'annuncio della risoluzione consensuale dell'accordo tra il centrocampista portoghese e il club nerazzurro è arrivato tramite il comunicato della società di Viale della Liberazione. Ora, come riporta Tuttomercatoweb.com, Joao Mario è libero di firmare con il Benfica: