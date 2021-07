Sky – Inter, Joao Mario-Benfica: accordo! C’è il giallo-clausola: avvocati al lavoro

Come vi abbiamo riportato, Joao Mario nelle ultime ore si è avvicinato al Benfica: gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport

Come vi abbiamo riportato, Joao Mario nelle ultime ore si è avvicinato al Benfica. Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, al momento l'Inter e il club portoghese sarebbero al lavoro per risolvere l'ostacolo della clausola inserita dallo Sporting Lisbona al momento del trasferimento del centrocampista in nerazzurro nel 2016, che non permetterebbe al calciatore di tornare in Portogallo con una maglia diversa da quella dello Sporting.