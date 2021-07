Joao Mario-Benfica, avanti tutta: c’è ottimismo. Ora Inter e Sporting Lisbona…

C'è ottimismo sulla positiva conclusione della trattativa tra Inter e Benfica per il trasferimento di Joao Mario

C'è ottimismo sulla positiva conclusione della trattativa tra Inter e Benfica per il trasferimento di Joao Mario. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, infatti, l'affare tra club procede bene. L'ultimo ostacolo è il diritto di prelazione in favore dello Sporting Lisbona, che al momento, però, non sembra poter rappresentare un grosso ostacolo:

"Il nodo da risolvere è il diritto di precedenza o prelazione (dunque, non una vera e propria clausola 'anti-rivali') che obbliga in pratica l'Inter ad avvisare lo Sporting Lisbona in caso di un'offerta da parte di un club rivale nel medesimo campionato. C'è ottimismo, quindi, tra le parti che lavorano sull'aspetto legale dell'operazione, che non dovrebbe alla fine costituire un problema tale da far saltare l'affare".