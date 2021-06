Joao Mario-Sporting a un punto morto: la reazione dell’Inter e i 3 club in corsa

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista portoghese, in uscita dal club nerazzurro

La cessione di Achraf Hakimi , ma non solo. L'Inter prima di rinforzare la squadra di Simone Inzaghi deve concentrarsi sul mercato in uscita e un giocatore pronto a lasciare la società a titolo definitivo è Joao Mario.

Queste le novità sul portoghese da Calciomercato.com: "la trattativa tra Inter e Sporting Lisbona per Joao Mario è a un punto morto. I portoghesi non hanno alzato la prima offerta, già rifiutata dall'Inter, di 3 milioni più bonus e anche il calciatore adesso inizia a spazientirsi. Ecco perché iniziano a girare anche i nomi di altri club, che il centrocampista nerazzurro è pronto a prendere in considerazione: su di lui c'è l'interesse di ​Besiktas, Nizza e Villarreal", si legge.