Lo Sporting gioca d’attesa per Joao Mario: la posizione dell’Inter e le cifre

Le ultimissime sulla trattativa tra il club portoghese e quello nerazzurro per la cessione del centrocampista

Nessun passo avanti tra Inter e Sporting Lisbona per Joao Mario . Anzi. O Jogo oggi spiega che il club portoghese non ha fretta di chiudere l’operazione coi nerazzurri per acquistare a titolo definitivo il cartellino del giocatore e gioca d'attesa. L’Inter dal suo canto considera interrotta la trattativa , tanto che il duo Marotta-Ausilio sta cercando altri club interessati. “ L’ultima parola spetta al giocatore, sempre che arrivino offerte formali ”, fa sapere il quotidiano portoghese. Al momento la situazione è in fase di stallo.

Lo Sporting era vicino a chiudere, ma poi ha ritrattato l'offerta fatta, giocando al ribasso. Così ora il suo passaggio in Portogallo sembra essere quasi sfumato. L’Inter cerca una sistemazione per Joao Mario, Nizza e Villarreal sono le altre squadre interessate. I nerazzurri continuano a chiedere 7,5 milioni per il cartellino del giocatore, mentre lo Sporting non si è spinto oltre i 4 milioni di parte fissa più bonus (1,5). L’Inter però non vuole fare sconti e al momento non arrivano rilanci dal Portogallo. E quella di Joao Mario resta una situazione da risolvere al più presto.