Joao Mario allo Sporting Lisbona: la vera cifra che incassa l’Inter dall’addio

Fumata bianca in arrivo, la trattativa tra il club nerazzurro e quello portoghese è ormai ai dettagli per il centrocampista

Joao Mario è pronto a dire addio in modo definitivo all'Inter. La cessione del centrocampista è sempre più vicina. Il giocatore non rientrava nei piani di Antonio Conte e con l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina la situazione non è cambiata, anzi. Ma quanto incasserà esattamente l'Inter dalla sua cessione?