Joao Mario, lo Sporting minaccia. Ma l’Inter è pronta a contrattaccare

Promette di lasciare strascichi ancora a lungo la vicenda Joao Mario. Come vi abbiamo riportato, il centrocampista portoghese ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica, in seguito alla risoluzione del contratto con l'Inter. Lo Sporting Lisbona, forte di una presunta clausola anti-rivali firmata nel 2016 dai nerazzurri, minaccia azioni legali. Ma da Viale della Liberazione, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono pronti a contrattaccare: