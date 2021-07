Joao Mario-Benfica, volontà di chiudere: i tempi. Nessuna rescissione, l’Inter vuole…

Il centrocampista sempre più vicino al Benfica, si chiude in tempi brevi

Una lunga e tormentata storia di mercato che presto potrebbe avere un lieto fine. Joao Mario è pronto a vestire la maglia del Benfica dopo un anno in prestito allo Sporting che ha deciso di non riscattare il centrocampista. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere la trattativa già tra oggi e domani. Secondo il portale non è prevista alcuna rescissione di contratto per il centrocampista.