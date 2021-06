TS – Joao Mario vuole solo lo Sporting. Non raggiunta la richiesta dell’Inter

Il portoghese vuole restare nella squadra nella quale ha giocato nella scorsa stagione ma per il momento la società nerazzurra non è stata accontentata

Joao Mario potrebbe essere la prima cessione dell'Inter. Il giocatore vuole restare allo Sporting Lisbona, secondo Tuttosport, non prenderebbe in considerazione l'idea di un altro club. Ma al momento non è arrivato dal club portoghese il si alla richiesta del club nerazzurro.