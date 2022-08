Mundo Deportivo – Jordi Alba, nessun accordo Inter-Barça ma affare non impossibile

Nelle ultime ore si è parlato di un accordo tra Inter e Barcellona per il prestito di Jordi Alba: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, fonti vicine al club blaugrana hanno confermato l'interesse dei nerazzurri già da tempo ma ha negato il principio di accordo per la cessione. In più, non ci sarebbe nessuna offerta da parte dell'Inter, il che rende la partenza di Alba piuttosto complicata, anche se i blaugrana non scartano ogni tipo di scenario. In caso di partenza, il Barcellona resterà con Marcos Alonso e Balde come esterni sinistri.