Sky – Juric vuole Dimarco con sé al Torino: la posizione dell’Inter

Juric ha già fatto una richiesta alla società granata: si tratta di Dimarco, che lui stesso ha valorizzato al Verona

Il Torino ha scelto Ivan Juric come allenatore per la prossima stagione e si sta già muovendo per pianificare il mercato. Da parte dello stesso Juric è arrivata una richiesta che porta il nome di Federico Dimarco. Murru non verrà riscattato e Rodriguez lascerà i granata: per questo, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino tratterà con l'Inter, visto che il giocatore è ritornato nerazzurro dopo la parentesi al Verona. "Molto del suo futuro dipenderà dall'allenatore che siederà sulla panchina dei nerazzurri al posto di Antonio Conte. L'idea della dirigenza dell'Inter, comunque, è quella di trattenere Dimarco. Il Torino, però, non molla la presa", si legge su gianlucadimarzio.com.