Juric: “Belotti, troppe speculazioni: non va via a gennaio. Ma non rinnova”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino sul futuro del Gallo, accostato anche all'Inter in chiave mercato

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così del futuro di Andrea Belotti: “Gallo sta facendo bene, il suo è un ingresso graduale, è stato fuori a lungo, è entrato bene nelle ultime due partite. Futuro? Non andrà via a gennaio, non firmerà il rinnovo, a fine campionato si vede. Inutile speculare tutto, non accadrà ciò che leggo, io mi auguro faccia una grande stagione. Poi deciderà il meglio per il suo futuro, ma a gennaio non va via, fa il suo anno, mi auguro e penso benissimo”. Il nome di Belotti è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato.