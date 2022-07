La Stampa – Juve, De Ligt smuove il mercato dei difensori. Napoli su Milenkovic

Il club bianconero guarda a Koulibaly come primo obiettivo per sostituire eventualmente l'olandese. E De Laurentiis ha sentito l'agente del calciatore viola

Le cessioni di De Ligt e di Skriniar potrebbero aperto ad un valzer di difensori in Serie A. L'olandese vorrebbe andare a giocare in Premier League, al Chelsea. Sul secondo, come noto, è piombato il PSG. Il quotidiano La Stampa spiega che i Blues sarebbero pronti ad investire 70 mln di euro sul calciatore bianconero e quindi ci sarebbe stato un aumento rispetto alla prima offerta di 40 mln + un giocatore fatta recapitare alla Juve.