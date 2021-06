La Stampa – Juve-Ronaldo, di doman non c’è certezza. Allegri ha pronti due piani

Il giocatore non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Il tecnico ha pensato ad una squadra con lui e a una senza di lui con tre obiettivi di mercato

Dopo l'addio all'Europeo, Ronaldodeve affrontare la partita con la Juve. 'Appena iniziata', scrive il quotidiano La Stampa che parla del futuro del giocatore. "CR7 è il primo a non coltivare certezze sul proprio futuro", si legge in un articolo del giornale torinese. Adesso arriverà un momento di pausa per lui con la Juventus che attende di sapere dopo aver rispettato i tempi del calciatore alle prese proprio con l'Europeo. Il club bianconero vuole capire le sue intenzioni ad un anno di scadenza del contratto.