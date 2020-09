Sky – Juve: Suarez, il passaporto arriva post mercato. Si riapre pista Dzeko. Dipende…

Luis Suarez sembrava molto vicino alla Juventus. Ma c’era attesa per capire quali erano i tempi per l’ottenimento del passaporto da parte del giocatore italiano. Il club bianconero – riferisce Skysport – ha saputo che il passaporto non arriverà prima della fine del mercato, quindi prima della presentazione delle liste della CL.

Questo significa che non potrebbe giocare la Coppa con la squadra di Pirlo. Il giocatore si allontana quindi dal club bianconero. Si è riaperta quindi la pista Dzeko che ha già un accordo con la formazione torinese per un contratto di due anni a due mln e mezzo (alla Roma andrebbe anche De Sciglio in prestito con diritto di riscatto). Ma tutto dipende da Milik. Se il giocatore del Napoli dice si alla Roma (giallorossi e azzurri hanno un accordo per 25 mln di euro, 3 per il prestito, 15 per l’obbligo e 7 di bonus) il bosniaco ha già un accordo con i calciatori bianconeri e si trasferirebbe quindi a Torino.

(Fonte: SS24)