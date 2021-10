Juventus, il ‘baby fenomeno Ihattaren è un flop: alla Samp non gioca, ora è tornato in Olanda

Presentato come il nuovo fenomeno del calcio olandese, Mohammed Ihattaren, acquistato dalla Juventus, si sta rivelando un vero e proprio flop

Marco Macca

Presentato dai più come il nuovo fenomeno del calcio olandese, Mohammed Ihattaren, acquistato in estate dalla Juventus, si sta rivelando fin qui un vero e proprio flop. Il giovane calciatore, girato dai bianconeri in prestito alla Sampdoria, ha fin qui collezionato infatti la bellezza di zero minuti in blucerchiato. Ma non è finita qui.

Come scrivono in Olanda, Ihattaren è tornato in patria, ufficialmente per motivi familiari. Il problema, però, sarebbe molto più profondo:

"Il quotidiano olandese Ad afferma che Ihattaren non sta vivendo semplici problemi di adattamento, ma si sente estremamente infelice in Italia. Allo stesso modo, la Sampdoria sta facendo tutto il possibile per aspettarlo, ma a più di un mese e mezzo dal suo arrivo a Genova i tempi stanno diventando molto lunghi", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)