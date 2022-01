SM – Arthur all’Arsenal? Per sostituirlo la Juventus pensa all’ex Inter Kondogbia

Arthur resta uno degli indiziati principali a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato di gennaio. L'Arsenal rimane in pressing

Arthur resta uno degli indiziati principali a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato di gennaio. L'Arsenal rimane in pressing sul centrocampista brasiliano, che con Allegri ha avuto un rendimento alquanto discontinuo. E il sostituto, in casa bianconera, potrebbe essere una vecchia conoscenza del campionato italiano e dell'Inter.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Geoffrey Kondogbia, oggi all'Atletico Madrid (dove sta trovando poco spazio) ed ex nerazzurro. A Milano il francese non ha lasciato ricordi indimenticabili (anzi), ma Allegri lo apprezza soprattutto per la sua fisicità. Avvicinandosi più alla sua idea di calcio, il tecnico juventino vedrebbe bene Kondogbia nel suo 4-4-2 qualora Arthur dovesse davvero andare via.