La Stampa – Juventus, Allegri vuole Dzeko: l’ideale per essere il vice Vlahovic

"Dopo essersi garantito il ritorno di Paul Pogba a centrocampo, il tecnico livornese aspetta Angel Di Maria e sta facendo un pensiero a Edin Dzeko per completare l’attacco. Tutto dipende dal gioco degli incastri che vede protagonista l’Inter, impegnata nell’ingaggio dell’ex bianconero Paulo Dybala e nel rientro di Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea (...). Un campione esperto che ha l’identikit perfetto per un attacco dove ora come ora l’unica certezza è Dusan Vlahovic".