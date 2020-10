Mercato, il retroscena: “Ecco perché l’Inter non ha approfondito il discorso Kaio Jorge”

Un mese fa la clamorosa voce dal Brasile: Inter ad un passo da Kaio Jorge, uno dei talenti più luminosi al mondo. Per il classe 2002 sembrava infatti già tutto sistemato e il suo arrivo in nerazzurro sembrava cosa fatta. Successivamente, però, non è giunta più alcuna notizia in merito ad una trattativa tra le parti. E Calciomercato.com spiega perché l’affare non è andato in porta: “Di certo, l’Inter ha seguito e segue questo talento perché si parla di uno dei migliori centravanti giovani in circolazione.

Ma non lo ha mai davvero trattato, anzi: Kaio Jorge è stato proposto all’Inter che non ha approfondito in estate, costi eccessivi per un’operazione superiore ai 20 milioni e volontà di non toccare l’attacco con Lukaku, Lautaro, Sanchez e il rientrante Pinamonti. Dopo l’affaire Gabigol, l’Inter non ha più trattato col Santos e per quanto apprezzi Kaio Jorge, oggi non lo vede come una priorità. E dall’estero sono in arrivo già nuovi sondaggi”, si legge.