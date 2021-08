UFFICIALE – Kaio Jorge alla Juve, c’è il comunicato del Santos

Il club brasiliano ha annunciato sul sito ufficiale di aver raggiunto l'accordo con la Juve per il baby attaccante

Ora è ufficiale, la Juventus e il Santos hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Kaio Jorge a Torino. Il club brasiliano annuncia con una nota sul proprio sito l'intesa con i bianconeri: "La Juventus ha raggiunto le nostre condizioni, che riteniamo fossero le migliori in quel momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati. In bocca al lupo a Kaio Jorge, un altro ragazzo che speriamo segua bene la sua strada", ha detto il presidente del Santos Andres Rueda.