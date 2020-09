Mercato, Inter sul gioiellino Kaio Jorge: il giudizio di Pistocchi è inequivocabile

E’ di poco fa la notizia inaspettata arrivata dal Brasile: il Santos ha incaricato un noto agente per trattare il gioiellino classe 2002 brasiliano Kaio Jorge. Il talento è stato sponsorizzato dall’esperto Lele Adani qualche tempo fa, ma l’ex difensore non è l’unico abbagliato dal suo talento. Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha infatti descritto su Twitter il giocatore in maniera inequivocabile. “Fenomeno, il più forte 2002 del Mondo”, ha scritto. O ancora: “Il più forte di tutti: que categoria”. E infine: “È il mio preferito: fenomeno”. Più chiaro di così…