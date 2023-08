Sky – Kamada è atterrato in Italia: venerdì le visite mediche con la Lazio

Daichi Kamada era stato proposto anche all’ Inter in questa finestra di mercato. Alla fine, il centrocampista giapponese giocherà sì in Italia, ma con la maglia della Lazio. Come riportato da Sky Sport, è arrivato oggi a Roma e venerdì svolgerà le visite mediche.

Era svincolato dopo l'ultimo anno in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Per il giapponese pronto un contratto biennale con opzione per un anno. Per lui ingaggio da 3 milioni più bonus e firme attese nel weekend, fa sapere Sky.