Inter, per arrivare a Kanté due sacrificabili. “Ma c’è un’altra cessione molto più facile”

E’ ormai chiaro a tutti come sia N’Golo Kanté il vero sogno di mercato di Antonio Conte. Per arrivare al centrocampista francese, però, servirà una cessione pesante che permetta poi un’offerta al Chelsea. Riporta Il Giorno: “Complicata e onerosa l’operazione-Kanté per cui il club nerazzurro deve fare cassa: per Skriniar il Paris Saint Germain offre 50 milioni, la dirigenza ne vorrebbe 65, la cifra necessaria per arrivare al nazionale francese del Chelsea, mentre pare più facile trovare un accordo con il Bayern per Perisic. Conte ha ora da pensare anche al caso Brozovic: il profilo del regista croato risultava tra quelli sacrificabili per arrivare a Kanté e accostato al Bayern Monaco ma ieri il giocatore ha spiazzato tutti”.