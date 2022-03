GdS – Inter, si può finalmente realizzare il sogno Kanté? Black-out pericolosissimo Chelsea

Un sogno mai realizzato e mai abbandonato. E chissà che questa volta non si possano finalmente creare le condizioni giuste

Un sogno mai realizzato e mai abbandonato. E chissà che questa volta non si possano finalmente creare le condizioni giuste per regalare un colpo da sogno a tutti i tifosi dell'Inter. N'Golo Kanté è ormai da tempo un desiderio proibito dei nerazzurri, che anche negli anni scorsi lo hanno seguito senza mai riuscire a portarlo a Milano. Ora, però, l'immobilismo forzato del Chelsea (il cui proprietario, il russo Abramovich, ha visto congelarsi i propri beni in UK dal Governo inglese) potrebbe essere pericolosissimo e giocare in favore dell'Inter. Kanté, infatti, con un contratto in scadenza nel 2023, in estate potrebbe anche iniziare a guardarsi attorno: