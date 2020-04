In UK sicuri: “Kean, da Milano fanno sul serio. L’Inter è pronta addirittura a pagare…”

L’Inter sembra fare davvero sul serio per Moise Kean. Dopo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da Tuttosport, infatti, anche in Inghilterra spingono per questa ipotesi. In particolare, l’Express parla di un’offerta in arrivo da Viale della Liberazione pari a 25 milioni di sterline, pari a 28,6 milioni di euro, ovvero poco meno dei 30 milioni sborsati dall’Everton per acquistarlo la scorsa estate dalla Juventus. Moise Kean, dunque, almeno a quanto scritto in Inghilterra, sembra essere uno dei nomi forti per il dopo Lautaro Martinez in caso di partenza dell’argentino in direzione Barcellona.

Kean, 20 anni, ha segnato un solo gol in 26 presenze con l’Everton ed è in cerca di riscatto. Nemmeno l’arrivo di Ancelotti a Goodison Park, infatti, è riuscito a risollevare i suoi numeri inglesi.

(Fonte: Express)