Kean, i bookmakers vedono la Juventus favorita ma l’Inter segue a ruota

Secondo quanto riportano gli analisi della SNAI, il futuro di Moise Kean può essere in Italia: sarà bagarre Juve-Inter?

"La Juventus, dopo una stagione non esaltante, scandaglia il mercato in cerca di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo dove la permanenza di Dybala è tut’altro che certa. L’alternativa giusta, in questo caso, potrebbe essere rappresentata da Moise Kean, attaccante in forza al Psg ed ex bianconero. Un ritorno a Torino, sponda bianconera, dell’attaccante sembra probabile tanto che gli analisti di SNAI quotano un approdo alla Juventus a 3,50, quota che colloca la società torinese come prima alternativa in caso di mancata permanenza all’ombra della Torre Eiffel.