Mercato, ex Inter: Keita, è fatta per il trasferimento al Cagliari. La conferma di Giulini

Keita Balde torna a giocare in Serie A. Dopo essere stato accostato più volte all'Inter in questa sessione di mercato, l'attaccante senegalese vestirà la maglia del Cagliari a partire dalla prossima stagione. Come riporta Sky Sport, l'ex Lazio, dopo la risoluzione consensuale del contratto con il Monaco, firmerà un accordo triennale con la società sarda. La conferma dell'affare è arrivata da questo tweet del presidente dei rossoblù, Tommaso Giulini: