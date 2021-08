Sky – Keita sempre più vicino al trasferimento in Spagna: trattativa avanzata

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante senegalese, accostato anche all'Inter in questa finestra di mercato

Keita Balde, accostato anche all’Inter a inizio mercato, può finire in Spagna. Come riportato da Sky Sport, il Valencia avanza nella trattativa e punta a chiudere l’operazione con il Monaco a titolo definitivo. Pronto un contratto di 4 anni per il giocatore, cercato anche da Fenerbahce e Watford. Sempre più difficile pensare a un suo ritorno in Italia, dove era pronto a riaccoglierlo la Sampdoria. Già lunedì Keita potrebbe arrivare in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto.