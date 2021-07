GdS – Kessié-Milan, occhio al rinnovo: “Un po’ come successo con Calhanoglu…”

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto nel 2022 e nel mirino dell'Inter

Franck Kessié ancora non ha l’accordo con il Milan per prolungare l’attuale contratto, in scadenza nel 2022. C’è tutta l’estate e una stagione davanti, ma i rossoneri vogliono evitare di perdere un altro pilastro dopo gli addii a zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. E proprio oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro dell’ivoriano, accostato nelle scorse settimane anche all’Inter. Paragonando la situazione proprio a quella di Calha.