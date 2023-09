Sky – Klaassen-Inter, il retroscena: fatta… guardando la tv. “Cosa è successo quella sera”

"La sera del 31 agosto in diretta c'è Ajax-Ludogorets, preliminari di Europa League. E in mezzo al campo gioca Davy Klaassen. In dirigenza si confrontano e decidono di studiarlo per quarantacinque minuti. A dirla tutta, l'Inter per Klaassen si era già informata poche ore prima: un solo anno di contratto rimasto e la disponibilità dell'Ajax a liberarlo a zero, a patto che i nerazzurri coprano l'intero ingaggio (3 milioni lordi - 1.7 netti).