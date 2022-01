Inter, Kolarov riflette sul futuro: “Da Appiano Gentile filtra che…”

Aleksandar Kolarov pensa seriamente al ritiro dal calcio giocato. E può smettere in anticipo, non più a giugno, ma a gennaio

Come riportato da Calciomercato.com, “Kolarov non ha ancora comunicato una scelta netta ma stando a quanto filtra da Appiano Gentile, in questo momento sarebbe seriamente intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo già a gennaio. Questo il messaggio recapitato all’Inter, anche se non si tratta ancora di una scelta definitiva ma di un’opzione preferita”, si legge.