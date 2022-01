Inter, Kolarov via a gennaio? “Il serbo pensa al ritiro. Ma c’è anche una soluzione in Serie A”

Aleksandar Kolarov potrebbe salutare l'Inter già in questa finestra di mercato di gennaio. Lo riporta calciomercato.com

Aleksandar Kolarov potrebbe salutare l'Inter già in questa finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il calciatore serbo, che in questo inizio di stagione ha trovato ben poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi, potrebbe andare al Bologna del connazionale Sinisa Mihajlovic, che lo aveva cercato già in estate. Ma c'è anche un'altra ipotesi, per certi versi a sorpresa:

"Nella lista delle cessioni potrebbe finirci quell'Aleksandar Kolarov che sta trovando sempre meno spazio in nerazzurro. Il contratto è in scadenza a giugno, ma se l'Inter riuscisse a trovargli una sistemazione già in questo mercato, risparmierebbe circa 1,2 milioni lordi che invece dovrà versare in caso di permanenza fino a fine stagione. Già in estate si era parlato del possibile addio del difensore serbo, con possibile destinazione il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù cercavano un difensore d'esperienza e stavano pensando davvero a Kolarov, ma alla fine non se ne fece più nulla. Non è escluso, però, che la pista Bologna si possa riaprire in queste settimane".