Kolarov vuole solo l’Inter: “Stipendio dimezzato pur di restare. Sarà uomo-guida di Inzaghi”

Aleksandar Kolarov e l'Inter resteranno insieme anche nella prossima stagione. Il difensore serbo ha messo in pratica la sua voglia di rimanere a Milano, rinunciando a metà del suo stipendio per vivere un altro anno con la maglia nerazzurra addosso. Un atto di grande responsabilità e affetto nei confronti del club:

"Contratto pronto e valido fino al 30 giugno 2022 per Kolarov (...). Aleksandar sarà un uomo-guida per Inzaghi, che come Conte lo gestirà da vice-Bastoni: ruolo che avrebbe potuto ricoprire Radu, ormai vicino al rinnovo con la Lazio.Per Kolarov, quindi, niente Bologna: la possibilità di raggiungere Mihajlovic era concreta, ma alla fine l'importanza che la famiglia Zhang e la dirigenza gli hanno ribadito - al netto del minutaggio - ha avuto la meglio", si legge sulla Gazzetta dello Sport.