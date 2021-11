Post Perisic, l’Inter ha scelto Kostic. “Intesa vicina, si può chiudere anche a gennaio”

I nerazzurri hanno scelto il dopo-Perisic si tratta di Filip Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte, in scadenza nel 2023

"Non sarà facile andare oltre Ivan il terribile: quest’ultimo Perisic interista è un gregario che si applica, un soldato in ogni centimetro di campo e in ogni secondo di partita. In pratica, ciò che nessuno avrebbe mai immaginato, ma il croato bizzoso di un tempo non esiste più". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'eventualità, al momento piuttosto concreta, che Ivan Perisic lasci l'Inter a parametro zero a fine anno, con Wolfsburg e Dortmund pronte a riportarlo in Germania.