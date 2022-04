Centrocampo, Kovacic pallino di Ausilio: “Lo riprenderebbe di corsa all’Inter”

I nomi per il centrocampo sono tanti, in ottica Inter. Non c'è dubbio, però, che il vero pallino di Piero Ausilio giochi in Premier League

Marco Macca

I nomi per il centrocampo sono tanti, in ottica Inter. Non c'è dubbio, però, che il vero pallino di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, giochi in Premier League, precisamente nel Chelsea, e corrisponda al nome di Mateo Kovacic. Un tuttocampista con un passato a Milano che il dirigente interista riprenderebbe di corsa, qualora ci fosse la possibilità:

"Nel Chelsea, che attualmente ha il mercato bloccato, oltre a Lukaku che spinge per tornare, gioca anche un vecchio pallino di Ausilio, Mateo Kovacic, tuttocampista che il ds riprenderebbe di corsa".

(Fonte: Tuttosport)