Kumbulla, dall’Inter una conferma e un dettaglio importanti che possono cambiare tutto

L’Inter accelera e fa sul serio per Marash Kumbulla. Dopo diversi sondaggi degli scorsi mesi, ora il club nerazzurro sembra aver deciso seriamente di prendere il centrale classe 2000 del Verona, con il quale ha peraltro già un accordo. Lo spiega Calciomercato.com: “Le parti sono in contatto costante ma c’è un dettaglio importante: adesso la decisione dell’Inter è di provare a trovare immediatamente un accordo col Verona per Kumbulla, andando poi eventualmente a ratificare l’operazione nel dettaglio soltanto a settembre senza fretta.

Ma stringersi la mano a breve significherebbe blindare e prenotare Marash, aspettando di capire se già per la stagione 2020/2021 (probabile) o per il prossimo anno. Intanto l’Inter ha confermato la base d’intesa per un contratto fino al 2025 con Kumbulla stesso, il giocatore non è un problema né un ostacolo, ha dato l’ok da gennaio“.