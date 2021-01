La Russa: “Avrei pagato per lo scambio Eriksen-Papu. Milan? Senza rigore, ecco la sconfitta”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Ignazio La Russa, onorevole e grande tifoso dell’Inter, ha commentato così il KO del Milan contro l’Atalanta:

“Questa volta non c’è stato rigore e la sconfitta è arrivata”.

INTER CON SAMPDORIA E UDINE – “Partite diverse, se l’Inter le avesse vinte sarebbe stata campione d’inverno. Con la Samp si poteva vincere, con l’Udinese era complicato già in partenza, è una squadra contro la quale l’Inter va a sbattere regolarmente, anche in Champions siamo usciti con una squadra (lo Shakhtar, ndr) simile all’Udinese. E poi ci sono gli episodi, come la grande parata di Musso, è da un anno che lo dico che lo vorrei”.

ERIKSEN – “Avrei pagato per uno scambio Eriksen-Papu Gomez”.

INTER-MILAN – “Se il Milan gioca per vincere, perde. Se gioca per andare ai supplementari, può vincere. Se gioca come l’Udinese, allora può vincere. Se il Milan se la gioca alla pari, allora vince l’Inter. La differenza tra Inter e Milan e in classifica sta nel derby, quella partita è forse arrivata troppo presto”.