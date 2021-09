Lautaro, idea Inter sempre chiara: “E l’addio di Lukaku ha accelerato rinnovo”

L'Inter e Lautaro Martinez sono pronti a continuare insieme fino al 2025. Il Toro avrà un ingaggio da top player

"Non si fa mistero a dire che l’addio del belga ha in qualche modo favorito l’accelerazione per l’accordo sul Toro. Ma la volontà del club nerazzurro è sempre stata chiara, anche quando l’argentino ha cambiato agente mandando all’aria un rinnovo già definito la scorsa primavera. Il giochino è costato all’Inter almeno un milione e mezzo netto in più. Ma fin da inizio estate, nel pieno della cessione di Hakimi e quando ancora l’addio di Lukaku non era d’attualità, l’idea nerazzurra era quella di allungare la scadenza oltre il 2023".