Sport: “Lautaro-Barça, accordo totale. L’Inter ha capito che lo perderà ma chiede questa cifra”

“Il primo passo per creare il nuovo Barcellona su misura per Lionel Messi è prendere Lautaro Martinez“. Apre così l’articolo del quotidiano spagnolo Sport, che spiega come l’affare per l’argentino sia ben indirizzato e che viaggi spedito verso la buona riuscita. “L’attaccante dell’Inter è l’erede perfetto di Luis Suarez, che potrà essere la miglior guida per Lautaro per permettergli un ambientamento più rapido possibile. Il suo acquisto è ben incanalato: c’è accordo totale con il giocatore, che firmerà per 5 stagioni a 12 milioni di euro all’anno. Mancano però alcuni dettagli con il club italiano – si legge -, che ha capito che perderà la sua stella, ma che non molla sul fatto di non lasciarlo partire per meno dei 111 milioni della clausola”.