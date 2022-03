GdS – Senza scudetto scenari completamente nuovi: “Addio Lautaro? Sì dell’Inter in questo caso”

E' ancora tutto da decidere. Perché, al netto di un momento non esaltante, l'Inter è ancora in corsa per lo scudetto: ma in futuro...

E' ancora tutto da decidere, con concentrazione massima al presente. Perché, al netto di un momento tutt'altro che esaltante, l'Inter è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Ma chissà che il mancato tricolore non possa cambiare qualche scenario futuro. Soprattutto per alcuni elementi di spicco della rosa nerazzurra, come Lautaro Martinez. Scrive a questo proposito la Gazzetta dello Sport:

"Situazione simile per elementi come Lautaro Martinez, in caso di offerte irrinunciabili: se l'argentino trascina la squadra allo scudetto da leader si può ipotizzare un "no" categorico, ma se l'annata si chiude sottotono si può monetizzare per finanziare il mercato. Da questo punto di vista, calciatori sono artefici del proprio destino".