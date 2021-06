TS – Lautaro, l’agente ammicca alle big spagnole. “Il Toro resta all’Inter a meno che…”

Lautaro Martinez resta sempre nel mirino delle big spagnole: l'agente ammicca, ma l'Inter mantiene una posizione piuttosto chiara

"L’agente Camano ha ammiccato, ha spiegato di non voler rinnovare per ora il contratto e l’Inter ne ha preso atto, forte comunque di un accordo fino al 2023 che non pone i nerazzurri in un piano di debolezza", spiega Tuttosport che poi aggiunge: "Se arriveranno offerte da 90 milioni circa, si vedrà, altrimenti Lautaro resterà a Milano".