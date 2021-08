Lautaro, in settimana altri colloqui per rinnovo: “L’Inter può spingersi fino a offrire…”

Nel mezzo degli ultimi giorni di mercato, parallelamente l'Inter porterà avanti la trattativa per il rinnovo di Lautaro

Nel mezzo degli ultimi giorni di mercato e della ricerca della nuova punta da regalare a Simone Inzaghi, parallelamente l'Inter porterà avanti la trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Scrive il Corriere della Sera:

"In settimana la dirigenza tornerà a parlare con Lautaro per il rinnovo. Le distanze non sono ancora appianate, il club però potrebbe fare uno sforzo e arrivare a 6,5 milioni a stagione".