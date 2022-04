CbS – Fonti parlano di Arsenal al lavoro su Osimhen e Lautaro Martinez

Il club inglese deve trovare un attaccante importante e starebbe pensando ai due giocatori della Serie A, secondo il sito americano

In un articolo dedicato all'Arsenal, il sito statunitense CBS Sports parla delle prospettive future del club inglese e dei giocatori che potrebbe cercare durante il mercato estivo per rinforzare la rosa.

Nell'ampio articolo, nel paragrafo 'quello che verrà' si legge: «Non c'è da stupirsi che la priorità principale dell'Arsenal nella finestra estiva sarà quella di assicurarsi l'attaccante che non sono la società non è riuscita a trovare a gennaio. Jonathan David del Lille, Dominic Calvert-Lewin dell'Everton e Alexander Isak della Real Sociedad sono tre giocatori ai quali il club si interessa da tempo. Nel frattempo, fonti hanno rivelato a CBS Sports che l'Arsenal ha intrapreso un ampio lavoro di scouting per tenere sotto occhio in Serie A Victor Osimhen del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter", si legge.