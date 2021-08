Lautaro, assalto Arsenal: “Arrivata proposta choc per convincerlo a non rinnovare con l’Inter”

Lautaro e l'Inter sono pronti a ripartire insieme, nonostante le tante voci di mercato. Ma l'Arsenal prova il tutto per tutto

Lautaro Martinez e l'Inter, come vi abbiamo riportato, sono pronti a ripartire insieme, nonostante le tante voci di mercato che riguardano l'attaccante argentino. L'agente del calciatore, Alejandro Camano, ha confermato l'appuntamento di settimana prossima con la società di Viale della Liberazione per provare ad arrivare a un accordo sul prolungamento del rapporto, attualmente in scadenza nel 2023.

Su Lautaro, però, non si è affatto spento l'interesse delle grandi squadre d'Europa, quelle di Premier League in primis. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, l'Arsenal starebbe provando a gettarsi all'assalto dell'ex Racing Avellaneda. Al procuratore di Lautaro sarebbe arrivata una proposta choc da 17 milioni di euro a stagione per convincerlo a non rinnovare con l'Inter e a volare a Londra. Per fortuna dei nerazzurri, però, l'argentino non sembra molto attratto dal campionato inglese.