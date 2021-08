GdS – Lautaro, assalto Paratici non un caso visto che l’Inter si è fatta avanti per…

La Gazzetta dello Sport parla del pressing del Tottenham per Lautaro Martinez. L'interesse di Fabio Paratici non sarebbe affatto casuale

"Per esempio, Marotta e Ausilio avranno la meglio per il laziale Correa o per l’atalantino Zapata? E se invece tornasse la candidatura di Dusan Vlahovic? Non è casuale che Paratici si muova per Lautaro Martínez, visto che i dirigenti interisti si sono fatti avanti per il centravanti serbo su cui l’ex manager Juve ha messo gli occhi ormai da tempo. Sullo sfondo c’è la vendita di Harry Kane al Manchester City e queste trame servono proprio a preparare il terreno per quest’altra clamorosa vendita".