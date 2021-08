Inter-Lautaro, Atletico per ora lontanissimo: “A giugno Simeone ha offerto 40mln”

L'Atletico è una delle big più in pressing su Lautaro, ma fin qui i Colchoneros non si sono nemmeno avvicinati alle richieste dell'Inter

L'Atletico Madrid è una delle big d'Europa maggiormente in pressing su Lautaro Martinez, ma fin qui i Colchoneros non si sono nemmeno avvicinati alle richieste dell'Inter . Secondo Tuttosport, infatti, dalla Spagna a giugno è arrivata un'offerta di 40 milioni o poco più:

"Simeone invece sogna il "Toro" dal 2018, quando l'Inter lo soffiò proprio all'Atletico: a giugno i Colchoneros hanno offerto poco, 40 milioni circa. L'Inter ne chiede 80, ma un assegno da 70 più bonus farebbe vacillare tutti, anche perché, come raccontiamo da giorni, con Lautaro è in ballo pure un rognoso rinnovo del contratto. La LuLa finora è stata soprattutto gioie: Inzaghi e tifosi sperano che non diventi anche dolori...".