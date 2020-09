Inter, per Lautaro 5 mln annui. Ma il club non vuole più avere a che fare con una ‘scappatoia’

Lautaro Martinez resta all’Inter. La mancanza di liquidità da parte del Barcellona e la conferma del suo agente ai microfoni di FcInter1908 spiegano la volontà dei nerazzurri di trattenerlo e di riconoscergli un cospicuo aumento. Spiega Il Giorno: “Salvo clamorosi stravolgimenti, l’argentino sarà ancora un giocatore nerazzurro e potrà eventualmente firmare un nuovo contratto fino al 2024 con un cospicuo aumento.

Oggi la punta percepisce 1,5 milioni l’anno, il Barcellona gliene ha offerti oltre 10 ma non è mai andato oltre un’offerta all’Inter molto più bassa rispetto alla clausola rescissoria scaduta lo scorso luglio (111 milioni di euro), punto dal quale partono i nerazzurri per trattare. Anche la clausola sarà oggetto di discussione a ottobre: il club vuole riconoscere un contratto adatto a Martinez, attorno ai 5 milioni di euro, ma vorrebbe anche non avere più a che fare con una «scappatoia» che non permetterebbe di poter rispondere in alcun modo“.