Inter, il Barça prepara l’assalto finale a Lautaro. Gli ostacoli e l’intreccio con Suarez

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e prepara e secondo quanto riporta Goal sta preparando l’assalto finale per strappare all’Inter il giocatore. Nonostante il nome di Memphis Depay sembra quello in pole per sostituire Luis Suarez, Goal conferma che è Lautaro l’obiettivo numero uno del club blaugrana. “Ci sono molti ostacoli, il più grande è il fatto che Suarez ha ancora un anno di contratto, con un rinnovo automatico per un altro anno se dovesse giocare più del 60% delle partite. In sostanza, il Barcellona ha due opzioni: lasciare che Suarez rimanga a guardare dalla tribuna i suoi compagni di squadra per tutta la stagione, o pagargli l’intero stipendio per la stagione 2020/21 e consentirgli di liberarsi gratis“, sottolinea il sito. Situazione non semplice quindi, nonostante la forte volontà del Barcellona di portare in Spagna Lautaro. Dall’altro lato l’Inter non ha mai tenuto in considerazione l’idea di vendere l’argentino, soprattutto adesso quando all’inizio della nuova stagione manca pochissimo.

(Goal.com)