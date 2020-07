Lautaro, perché no 111 mln dal Barça? “Scottati da due errori e da un vero incubo”

Nella giornata di ieri è ufficialmente scaduta la possibilità di esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro per Lautaro Martinez. L’Inter ha sempre tenuto la sua posizione di forza e non ha mai ceduto alle varie proposte dei catalani, che, come scrive Il Giorno, hanno sempre affermato di non aver intenzione pagare la cifra suddetta per il Toro con due perché chiarissimi: “Il Barcellona ha deciso di non investire sull’attaccante in proporzioni così mastodontiche, forse scottato da errori recenti come quelli per Coutinho e Dembelé, strapagati e oggi un incubo a bilancio”, si legge.