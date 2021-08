Inter, Lautaro pronto a tornare: spezzone a gara in corso a Verona. E poi il rinnovo

Tra campo e contratto, sono giorni intensi per Lautaro Martinez, che ieri ha festeggiato il suo 24° compleanno insieme ai compagni

Tra campo e contratto, sono giorni intensi per Lautaro Martinez , che ieri ha festeggiato il suo 24° compleanno insieme ai compagni di squadra dell'Inter. L'attaccante argentino, convocato dal ct Scaloni per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar che la Selecciòn giocherà a settembre, è pronto a tornare a lavorare con la squadra ad Appiano Gentile. Secondo la Gazzetta dello Sport, smaltito il fastidio allo psoas, il Toro tornerà ad allenarsi col resto del gruppo mercoledì e, dunque, tutto lascia pensare che a Verona venerdì sera sarà della partita. Resta da capire se dall'inizio o a partita in corso:

Successivamente, continua la Gazzetta dello Sport, l'agente Camano e i dirigenti nerazzurri porteranno avanti la trattativa per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2024: "L'agente di Lautaro, Camano, porterà avanti con Marotta e Ausilio la trattativa per il rinnovo. L'attuale contratto scade nel 2023 a 2,5 milioni a stagione. Si lavora per prolungarlo fino al 2025, con un adeguamento che potrebbe portare il Toro a guadagnare 6 milioni l'anno", si legge.